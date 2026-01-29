Haberler

Galatasaray Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Galatasaray Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Güncelleme:
Süper Lig'in 20. haftasında Pazar günü gerçekleşecek Galatasaray-Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Mehmet Kısal, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

Galatasaray- Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre Pazar günü Galatasaray - Kayserispor arasında oynanacak maçı Balıkesir Bölgesi Hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin bu maçta Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Ayberk Demirbaş görev üstlenecek.

1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray ile Kayserispor 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

