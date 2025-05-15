Galatasaray-Kayserispor Maçında Hakem Ali Şansalan

Galatasaray-Kayserispor Maçında Hakem Ali Şansalan
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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal olacak. Maç, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 36. haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ali Şansalan'a bu maçta Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Fatih Tokail görevlendirildi. Bu sezon 21 Süper Lig maçında düdük çalan Çanakkale Bölgesi Süper Lig Hakemi, Kayserispor'un 3 maçını yönetirken, Galatasaray'ın ise 1 maçını yönetti.

18 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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