Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor