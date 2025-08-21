Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maç için antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
