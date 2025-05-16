Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor