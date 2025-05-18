Galatasaray Kayserispor Maçına Hazır

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında bu akşam sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, Rams Park'a giriş yaptı.

Galatasaray ve Kayserispor kafileleri, şampiyonluk maçı öncesinde stada ulaştı. Saat 19.00'da oynanacak maç öncesi stat çevresinde toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın takım otobüsünün stada girişi sırasında meşalelerle sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan Kayserispor ekibi de stada giriş yaptı.

Saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Kısal üstlenecek.