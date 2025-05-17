Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazır

Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazır
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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