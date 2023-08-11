Galatasaray Kayserispor Maçı İçin Kayseri'ye Geldi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Takım, havaalanında coşkuyla karşılandı ve otelde konaklayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Ligin ilk haftasında yarın akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'nda coşkuyla karşılanan Galatasaraylı futbolculara, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bir taraftar da Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek hediye etti. Havaalanından meşaleler ile çıkan takım otobüsü, kafilenin kalacağı otele hareket etti. Galatasaray'ın kafilesinde bulunan oyuncular şöyle:

"Muslera, Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Maruo Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Oliviera, Torreira, Emin Bayram, Abdulkerim Bardakçı, Barış Alper, Kazım Can, Sacha Boey, Bakambu, Berk Balaban." - KAYSERİ