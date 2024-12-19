Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda çeşitli pas çalışmaları ve turnuvalar yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL