Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 2 günlük aranın ardından 19 Ağustos Salı günü saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor