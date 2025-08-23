Galatasaray Kayseri'ye Geldi: Taraftar Coşkusu

Galatasaray Kayseri'ye Geldi: Taraftar Coşkusu
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye ulaştı. Takım otel önünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak Kayseri Havaalanı'na iniş yaparken, sarı-kırmızılılar geniş güvenlik önlemleri ile birlikte maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti. Öte yandan çok sayıda taraftar, Galatasaray'ı otel önünde karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 21.30'da oynanacak. - KAYSERİ

