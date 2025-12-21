Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynadığı Kasımpaşa'ya karşı 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği. Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. İki takım bu maçla birlikte ligde 43. kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar rekabette 27. galibiyetini elde etti. Geride kalan maçlarda Paşa 7 defa kazanırken, 9 maç ise berabere sona erdi.

Öte yandan Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan 2 mücadele de 3-3'lük skorlarla sona ermişti. - İSTANBUL