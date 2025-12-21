Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Maçın ilk yarısında Yunus Akgün'ün 10. dakikada attığı golle sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık üstünlük sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Leroy Sane'nin derinlemesine pasında Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza alanı içi sağ çaprazda Barış Alper Yılmaz pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus'un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Rolland Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Galatasaray: Günay Güvenç, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Sağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicolas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall, Pape Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Yunus Akgün (dk. 10) (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Bu habere canı sıkılacak! Arda Güler'e kritik uyarı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Yapay zekayı haklı çıkarmak için yarışıyorlar: Düğünde kan aktı!
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title