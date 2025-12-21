Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Leroy Sane'nin derinlemesine pasında Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza alanı içi sağ çaprazda Barış Alper Yılmaz pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus'un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Rolland Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Galatasaray: Günay Güvenç, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Sağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicolas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall, Pape Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Yunus Akgün (dk. 10) (Galatasaray) - İSTANBUL