Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını sürdürdü, 5 gün izin yapacak

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını sürdürdü, 5 gün izin yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+32 sitede yayında
Güncelleme:
Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 5 gün izin yapacak, Kasımpaşa hazırlıklarına 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, iki grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
5 gün izin yapacak Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA