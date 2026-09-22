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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını sürdürdü, 5 gün izin yapacak

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Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 5 gün izin yapacak, Kasımpaşa hazırlıklarına 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, iki grup halinde 8'e 2 pas idmanıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

5 gün izin yapacak Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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