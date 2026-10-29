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Galatasaray kafilesi Konyaspor maçı için Konya'da taraftarın ilgisiyle karşılandı

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Galatasaray kafilesi Konyaspor maçı için Konya'da taraftarın ilgisiyle karşılandı Haber Videosunu İzle
Galatasaray kafilesi Konyaspor maçı için Konya'da taraftarın ilgisiyle karşılandı
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Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için geldiği Konya'da taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı. Taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye edip fotoğraf çektirdi; sarı-kırmızılı ekip daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

GALATASARAY kafilesi, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Konyaspor maçı için geldiği kentte, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Sarı- kırmızı kafile bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda taraftarın coşkusuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Sarı- kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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