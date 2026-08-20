Galatasaray Erzurum'a geldi: Taraftarlardan coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak Galatasaray, Erzurum'a geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, Erzurum Havalimanı'nda bir grup taraftar coşkuyla karşıladı.

Karşılamada teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verildi, Victor Osimhen'e de bir taraftar tablo hediye etti. Ayrıca Osimhen ile Uğurcan Çakır bazı taraftarla fotoğraf çektirip bazılarının da formalarını imzaladı.

Futbolcular daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılıp konaklayacağı otele güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak Erzurumspor FK-Galatasaray maçı saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın Erzurumspor FK maçı için açıkladığı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

Kaynak: AA