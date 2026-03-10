Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarın CSO Voluntari'yi konuk edecek
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Romanya'nın CSO Voluntari takımını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Romanya'nın CSO Voluntari takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Müsabakayı Darko Savic (Sırbistan) ve Sergej Rodin (Litvanya) hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 ve 3-1'lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Rövanş mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Romanya'da oynanacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat