Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Porto ile Karşılaşacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Dragao Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu ilk maçında rakibini mağlup ederek avantaj yakalamaya çalışacak.
Rövanş mücadelesi ise 3 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor