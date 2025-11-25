Haberler

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Porto ile Karşılaşacak

Güncelleme:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Dragao Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu ilk maçında rakibini mağlup ederek avantaj yakalamaya çalışacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
title
