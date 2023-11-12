Galatasaray Kadın Futbol Takımı Fenerbahçe'yi Mağlup Etti

Kadınlar Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Galatasaray bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Kadınlar Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Ertuğrul Yolcu yönetti. Ertuğrul Yolcu'nun yardımcılıklarını ise Yunus Öncebe ve Mehmet Yılmaz üstlendi.

Ev sahibi ekip Galatasaray karşılaşmaya; Gamze Nur Yaman - Berna Yeniçeri, Fatma Sare Öztürk, Shmatko, Rabia Nur Küçük, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Kaba Kaba, Bakarandze ve Houij 11'iyle çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; Göknur Güleryüz - Ecem Cumert, İlayda Civelek, Nina, Gülbin Hız, Meryem Cennet Çal, Coleman, Fatma Kara Şahinbaş, Yaşam Göksu, Busem Şeker ve Yağmur Uraz ile sahadaydı.

Cumhuriyet'in ikinci yüz yılının ilk derbisini Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 60'ıncı dakikada Eda Karataş ve 90+8'inci dakikada Kipoyi kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin tek golü ise 79'uncu dakikada Yağmur Uraz'dan geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nde puanını 27'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise haftayı 24 puanla 3'üncü sırada tamamladı.