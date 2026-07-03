Galatasaray, kaptan Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Ebru Topçu ile sözleşme uzattı.

Galatasaray formasıyla 5. sezonuna hazırlanan başarılı orta saha oyuncu, geride kalan dört sezonda çıktığı 105 resmi karşılaşmada 53 gol kaydederek takıma önemli katkılarda bulundu. 2023-2024 sezonunda kazanılan lig şampiyonluğunda kilit rol üstlenen kaptan Ebru Topçu, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma başarısında da sergilediği performansla en önemli isimler arasında yer aldı. İmzanın ardından Galatasaray Kadın Futbol A Takımı Kaptanı Ebru Topçu, "Galatasaray'daki beşinci sezonum. Bu yüzden çok muylu ve gururluyum. İlk sezon olduğu gibi çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını bekliyorum. Yeni sezonda taraftarımızla birlikte şampiyon olup takımımızı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Taraftarlarımızla her zaman daha güçlüyüz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı