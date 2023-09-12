- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yeni forma sponsoru

İSTANBUL - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni forma sponsoru ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Galatasaray ile Tunç Holding yeni bir anlaşmaya imza attı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın forma sponsorluğu iş birliği anlaşmasının imza töreni Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, sponsor firma yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan ve takım oyuncuları katıldı.

Toplantıda konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, "Kadın basketbol takımı forma sponsorluğu için buradayız. Kadın basketbolumuzu başarıya ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dinçer beyin de katkılarıyla bizleri büyük başarılara taşıyan takımımızın yeni başarılar elde edeceğinden şüphemiz yok. Ben göreve geldiğimde kadın basketbolu çok dağınık bir durumdaydı. Geçtiğimiz sezon şahsen kadın basketbol sponsorluğunu devralmıştım. Bu sene sağ olsun Dinçer Bey devreye girdi. Geride kalan sezon derme çatma bir oyuncu grubu ile Avrupa'da final oynadık. Bu sene daha iddialı ve güçlü bir takım kurduk. Takımımızın başarılı olacağı bir sezon diliyorum" dedi.

Gündemlerinde bir çok projenin yer aldığını dile getiren Gülmezgil, "Seyrantepe de 60 dönümlük bir arazi için 30 yıllık üst kullanım anlaşmamızı sağladık. Bu alanda amatör branşlara yönelik çalışmalarımız da olacak. Ama şu anda biliyorsunuz Kemerburgaz projemiz var. Burayı bir an evvel bitirip, taşınmak istiyoruz. Kulübe yarar sağlayacak birçok projemiz var. Bunları 2 yıllık görev sürecimize sığdırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Galatasaray ile yapılacak işbirliği sebebiyle oldukça gururlu olduğunu söyleyen sponsor firma yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan ise, "Özellikle kadın basketbola destek vereceğimiz için kurum olarak gururluyuz. Geçtiğimiz günlerde bize büyük gurur yaşatan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı da kutlarım. Yapacağımız yatırımlar ve kadro yapılanmasıyla birlikte Türkiye ve Avrupa da kupalar kazanacak bir takım olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yaptıkları işbirliklerinde kadın takımlarının öncelikli olduğunu vurgulayan Azaphan, "Kadınlarımızın sosyal hayatta da erkeklerden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Onlar bizim başımızın tacıdır. Biz de kurum olarak kadın takım oyunlarına öncelik vermekteyiz" cümlelerine yer verdi.

Galatasaray yönetiminde yer almak gibi bir düşüncesinin olmadığını da sözlerine ekleyen Dinçer Azaphan, "Kulüpte şahsıma karşı sonsuz bir saygı var. Bu benim için onur verici bir durum. Kulübe yararım olacak ise böyle bir projede düşünmeden yer alırım. Fakat şuanda yönetici olmak gibi bir düşüncem yok" değerlendirmesinde bulundu.