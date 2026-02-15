Haberler

Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem

Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco'ya 1-0 kaybettiği maçı da yönetmişti.

  • Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
  • Danny Makkelie bu sezon Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçı da yönetmişti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı.

DEV MAÇI MAKKELIE YÖNETECEK

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın 4. hakemi Allard Lindhout olacak. Müsabakada VAR'da Alman Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev yapacak.

MONACO MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ

Danny Makkelie, bu sezon Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçı yönetmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi

Dev telefon markası kapanıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Eski dostunun gözünün yaşına bakmadı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı