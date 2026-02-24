Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını tamamladı

Haberler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp top kapma çalışmalarıyla devam ederken, maç taktiği üzerinde duruldu.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve daha sonra top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Juventus maçı taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

