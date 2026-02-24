Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve daha sonra top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Juventus maçı taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı