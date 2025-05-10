Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sezonda ilk olarak kaleci sorunu çözülecek. Muslera'nın 15 yıllık kariyerinin ardından sarı kırmızılılar o bölgeye Atletico Madrid'in kalecisi Oblak'ı getirmeyi hedefliyor.

JESUS İLE ŞAMPİYON OLDU

32 yaşında file bekçisinin Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol ekibi her ne kadar Oblak'ın tutmak istese de Sloven kaleci kariyerinde bir değişime gitmek istiyor.

2013-14 sezonunda Benfica'da forma giyen ve Jorge Jesus'un öğrenciliğini yapan Oblak, Portekiz'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Deneyimli file bekçisi 25 maçta kalesini korumuşdaha sonra Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un çok istediği Sloven kaleci yaklaşık 11 yıldır La Liga'da oynuyor.

25 MİLYON EURO

Oblak için Galatasaray'ın dışında Almanya ve İngiltere'den de talipler olduğu öğrenildi. Oblak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro.