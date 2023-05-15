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Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler

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