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Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler

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