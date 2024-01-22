Galatasaray İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 24 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.