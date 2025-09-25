Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

BERAT LUŞ'TAN GOL YAĞMURU

Galatasaray'dan kiralanan Berat Luş, karşılaşmanın ikinci yarısında adeta sahne aldı. 46. dakikada perdeyi açan genç oyuncu, 60 ve 70. dakikalarda iki kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu 75. dakikada dördüncü golünü atarak gecenin kahramanı oldu.

ASİSTLE NOKTAYI KOYDU

Esenler Erokspor'un beşinci golü 85. dakikada Catakovic'ten geldi. Bu golün asistini de yine Berat Luş yaptı. 21 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle maçın tartışmasız yıldızı oldu.

YENİ TAKIMINDA PARLIYOR

Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Berat Luş, kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti ve yeni takımında fırtına gibi esmeye başladı.