Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı Galatasaray'dan kiralanan Berat Luş oldu. Luş, 46., 60., 70. ve 75. dakikalarda gol atarak hat-trick yaptı ve takımını 4-0 öne geçirdi. Esenler Erokspor, 85. dakikada Catakovic ile beşinci golünü buldu ve maçı 5-0 kazandı. Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
BERAT LUŞ'TAN GOL YAĞMURU
Galatasaray'dan kiralanan Berat Luş, karşılaşmanın ikinci yarısında adeta sahne aldı. 46. dakikada perdeyi açan genç oyuncu, 60 ve 70. dakikalarda iki kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu 75. dakikada dördüncü golünü atarak gecenin kahramanı oldu.
ASİSTLE NOKTAYI KOYDU
Esenler Erokspor'un beşinci golü 85. dakikada Catakovic'ten geldi. Bu golün asistini de yine Berat Luş yaptı. 21 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle maçın tartışmasız yıldızı oldu.
YENİ TAKIMINDA PARLIYOR
Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Berat Luş, kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti ve yeni takımında fırtına gibi esmeye başladı.