Galatasaray'ın yıldızına fesih şoku! Milli Takım forması giymeleri yasaklandı

Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gabon Milli Takımı, grupta oynadığı üç maçın tamamını kaybederek turnuvaya erken veda etti. Gabon'un Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahilleri karşısında puan alamaması ülke içinde büyük tepkiye yol açtı.

LEMINA'NIN TAKIMI 3'TE 0 ÇEKTİ

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina'nın da kadrosunda yer aldığı Gabon, özellikle son maçta yaşadığı dramatik mağlubiyetle gündeme geldi. Gabon, Fildişi Sahilleri karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kaybetti.

HÜKÜMETTEN ŞOK KARAR: TEKNİK HEYETİN TAMAMIYLA YOLLAR AYRILDI

Turnuva sonrası Gabon'da hükümetin devreye girdiği ve sert kararlar aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre Gabon Milli Takımı'nın teknik heyetinin tamamının sözleşmeleri feshedildi.

MİLLİ TAKIM SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINDI

Açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın süresiz olarak askıya alındığı bilgisine de yer verildi. Bu kararın, takımın geleceğiyle ilgili köklü bir yeniden yapılanmanın habercisi olabileceği yorumları yapıldı.

İKİ YILDIZA MİLLİ TAKIM YASAĞI İDDİASI

Gabon'da gündem yaratan bir diğer iddia ise yıldız isimler hakkında oldu. Bruno Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın bir daha milli takım forması giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı öne sürüldü.

"FEDERASYON SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ" MESAJI

Hükümet açıklamasında ayrıca Gabon Futbol Federasyonu'nun sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Yaşananlar sonrası Gabon futbolunda büyük bir kriz sürecinin başladığı değerlendiriliyor.