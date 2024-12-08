Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
Galatasaray, Sivasspor'u 1-0 geriden gelerek 3-2 yendiği maçın 90+9. dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart itirazında bulundu. Manaj'a sarı kart veren ve VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, buna rağmen kararını değiştirmedi.
Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.
VAR UYARISINA RAĞMEN MANAJ ATILMADI
Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.
BARIŞ ALPER, SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.