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Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı

Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
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Galatasaray, Sivasspor'u 1-0 geriden gelerek 3-2 yendiği maçın 90+9. dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart itirazında bulundu. Manaj'a sarı kart veren ve VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, buna rağmen kararını değiştirmedi.

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

VAR UYARISINA RAĞMEN MANAJ ATILMADI

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

BARIŞ ALPER, SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerra:

Manajda hakemde gercekten bu aksam vicdanlari rahat bir sekilde uyuyabilecekler mi acaba. Gercekten yaziklar olsun. Böyle haksizliklarin yapildigi bir futbolu izlemek zorundamiyiz yaa biz. Allah korkunuz olsun biraz beee Dua etsinler Barisa bir sey olmamis olsun. Birak Galatasarayi cocuk milli oyuncu yaa. Utanin utanin. Sadece Manaj ve hakem degil arka plandada parmaklari olanlar belalarini bulsunlar

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSerkan:

Arkadaşlar bu pozisyonda bir fenerbahçeli olarak barişa geçmiş olsun diyorum bu hakem gerçekten çok kötü bu pozisyonda kırmızı kart vermeyen hakemin düdüğü astırmalı

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fetösaray, Yapı diyerek algı yaratmaya çalışan karaktersizler. Namus ve şeref yoksunu sizler mutlu musunuz?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMGk:

Hakem de haklı (!) sonuç da bacağı kırılmadı(!)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme17
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