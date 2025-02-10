Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor. Dünya devinin, Aslan'da kiralık olarak forma giyen golcü ile ilgili yeni planı da ortaya çıktı.

ÇARPICI İDDİA

Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği de merak konusu. Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen dünyaca ünlü santrforun adı birçok kulüple anılıyor. 26 yaşındaki golcü ile ilgili İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"Haziran ayının büyük hedefi" başlığıyla verilen habere göre; Juventus, gelecek yaz Victor Osimhen için bir transfer hamlesi yapmayı planlıyor. Sözleşmesi 2026'da sona erecek ve gelecek sezon 12 milyon euro kazanacak olan Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı hedefleyen İtalyan devi, bu futbolcunun yerine Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

TEKRAR OSIMHEN'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haber detayında, Nijeryalı futbolcuyu 2020'de görev yaptığı Napoli'ye getiren isim olan Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Osimhen ile tekrar çalışmak istediği ifade edildi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen golcü futbolcunun Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, İtalya dışı için geçerli 75-80 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesinin olduğu vurgulandı.