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Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

Spor Haberleri

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son zamanlarda gösterdiği başarılı performansla birlikte aşk hayatıyla da gündemi süslüyor. Ayrılık yaşayan İcardi ve Wanda çifti, buzları eritmek için Maldivler'e tatile gitti. Attığı gollerle kendine gelen Aslan'ın yıldızı, aşk hayatını da rayına oturttu.

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi, aşk hayatıyla manşetleri süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ayrılık yaşayan Wanda ve Icardi çifti, milli arada tatile çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi! Maldivler'den balayı pozu

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; ayrılık aşamasına gelen çiftin yeniden birlikte olduğu ve en sevdikleri yerlerden biri olan Maldivlere'e gittiği belirtildi.

Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

İlk haftalarda performansıyla eleştiri konusu olan Arjantinli star, Beşiktaş derbisiyle kendine geldi. Derbide 2 gol atan Icardi, Başakşehir maçında ise 1 gol 2 asistle oynadı. Icardi diğer golünü de Alanyaspor maçında kaydetmişti. Arjantinli futbolcu Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 3 asist üretti.

Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

29 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray'la olan mukavelesi sezon sonunda doluyor. PSG ve Icardi arasındaki sözleşme ise 30 Haziran 2024'te tamamlanıyor. Galatasaraylı taraftarların arzusu ise Icardi'nin takımda kalması yönünde.

Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

Kaynak: Ömer Özarslan - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

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