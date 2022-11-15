Maldivler'de balayı! Galatasaray'ın yıldızı Icardi aşka geldi

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son zamanlarda gösterdiği başarılı performansla birlikte aşk hayatıyla da gündemi süslüyor. Ayrılık yaşayan İcardi ve Wanda çifti, buzları eritmek için Maldivler'e tatile gitti. Attığı gollerle kendine gelen Aslan'ın yıldızı, aşk hayatını da rayına oturttu.

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi, aşk hayatıyla manşetleri süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ayrılık yaşayan Wanda ve Icardi çifti, milli arada tatile çıktı.

EN SEVDİKLERİ YER

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; ayrılık aşamasına gelen çiftin yeniden birlikte olduğu ve en sevdikleri yerlerden biri olan Maldivlere'e gittiği belirtildi.

6 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

İlk haftalarda performansıyla eleştiri konusu olan Arjantinli star, Beşiktaş derbisiyle kendine geldi. Derbide 2 gol atan Icardi, Başakşehir maçında ise 1 gol 2 asistle oynadı. Icardi diğer golünü de Alanyaspor maçında kaydetmişti. Arjantinli futbolcu Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 3 asist üretti.

SEZON SONUNDA GİDİYOR

29 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray'la olan mukavelesi sezon sonunda doluyor. PSG ve Icardi arasındaki sözleşme ise 30 Haziran 2024'te tamamlanıyor. Galatasaraylı taraftarların arzusu ise Icardi'nin takımda kalması yönünde.