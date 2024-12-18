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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar

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Galatasaray'ın beklentileri karşılayamayan yıldızı Hakim Ziyech, kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullandı. Ziyech'in, "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech'in Sarı-Kırmızılı takım ve Teknik Direktör Okan Buruk için skandal sözler sarf ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech son olarak oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayınca tesislere dahi gelmemiş oyuncu ve kulüp arasındaki tüm köprüler atılmıştı.

Faslı futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edildi.

SKANDAL SÖZLER

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktardı.

Ziyech'in, Yürekli'nin arkadaşı ile diyalogun da Galatasaray ve Okan Buruk hakkında sansasyon yaratacak ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İŞTE O KONUŞMA...

-'Niye oynamıyorsun?'

Hakim Ziyech: "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum."

-'Okan hoca?'

Hakim Ziyech: "Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. "

-'Galatasaray şampiyon olur mu?'

Hakim Ziyech: "Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım."

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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