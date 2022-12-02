Galatasaray'ın yıldızı bacağının son halini paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez

Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, sosyal medyadan sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Portekizli futbolcu, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum." ifadelerini kullanarak bacağının son halini paylaştı.