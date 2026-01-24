Haberler

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Güncelleme:
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a kaybettikten sonra hiç yenilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti. Ligde bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Cimbom, daha sonraki müsabakalarda kaybetmedi. Aslan bu süreçte oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. - İSTANBUL

