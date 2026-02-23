Haberler

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de lider Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesinin ardından büyük coşku yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular, Kasımpaşa maçı öncesi takımın tüm futbolcularının yer aldığı WhatsApp grubunda "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat" mesajlarını paylaşarak moral ve motivasyonu artırdı.

  • Fenerbahçeli futbolcuların WhatsApp grubunda, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi nedeniyle büyük coşku yaşandı.
  • Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ın yenilgisini şampiyonluk yarışında büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.
  • Fenerbahçeli futbolcular, Kasımpaşa maçında iyi oynamaları gerektiğini ve taraftar desteğiyle puanları eşitlemeyi hedeflediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de bozulan moraller ligde şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesiyle yerine geldi. Bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de takımın tüm futbolcularının yer aldığı WhatsApp grubundaki mesajlar da ortaya çıktı.

WHATSAPP GURUBUNDA BÜYÜK COŞKU

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolcular, rakipleri Galatasaray'ın Konya'da 3 puan kaybetmesinin ardından büyük bir coşku yaşadı. Oyuncuların birbirlerine karşı moral ve motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi.

''ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK FIRSAT''

Yapılan yorumlarda Galatasaray'ın kaybının takıma ilaç gibi geldiği dile getirilerek, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi. Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız. Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının olduğu vurgulandı.

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah:

en azından kendilerinin olabileceği bir şampiyonluğu sevinmişler, Türk takımı Avrupa'da yenildi diye sevinmemişler malum camia gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

