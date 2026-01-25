Haberler

Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftar ve kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Asprilla, büyük kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Barselona kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Asprilla'yı burada sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Çok heyecanlı olduğunu aktaran Asprilla, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaşması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten genç hücum oyuncusu, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara "üçlü" çektiren genç futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Yaser Asprilla, bu sezon İspanyol ekibi Girona formasıyla lig ve kupada toplam 17 maçta 1 gol kaydetti.

Kariyerinde Envigado ve Watford formalarını da giyen 22 yaşındaki oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
