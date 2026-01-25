Haberler

Yaser Asprilla: "Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum"

Güncelleme:
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar bedelsiz kiraladığı Hollandalı futbolcu Yaser Asprilla, transferinden dolayı mutluluğunu ve heyecanını dile getirerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Asprilla'nın katkısından umutlu olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Yaser Asprilla, transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray, İspanyol temsilcisi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Asprilla, sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Yaser Asprilla, "Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Milli takımda da Sanchez ile hep beraberdik. Bana çok destek oldu. Onunla burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok şeyde yardımcı olacağından ve destek olacağından, aynı zamanda birçok şey öğreteceğine eminim. Burada birçok büyük oyuncu var. Onlardan da çok şey öğreneceğim. Çok güzel bir tesismiş. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önceden de duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum" diye konuştu.

Dursun Özbek : "Galatasaray'a vereceği katkıdan çok ümitliyim"

Galatasaray Başkan Dursun Özbek ise, Yaser Asprilla'nın transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaser'e hoş geldin diyorum. Galatasaray için önemli transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten ve katkıdan çok ümitliyim. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu beraber kutlarız. Galatasaray'da güzel bir performans sergileyecek. Sanchez de bizim çok önemli oyuncumuz. Ağabeyi olarak yardımcı olacak. Bu da güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Yaser Asprilla ayrıca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
