Rafael Leao Galatasaray İçin İstanbul'a İniyor
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara uçaktan mesaj yolladı.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara uçaktan mesaj yolladı.
Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a inerek taraftarla buluşacak. Portekizli oyuncu Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayınlanan video ile taraftara Türkçe mesaj yolladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı