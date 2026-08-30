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Leao: 'Galatasaray'da Şampiyonluk İstiyorum'

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- "Gol ve asistlerimle takıma katkı yapmak istiyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, şampiyonluk mutluluğunu sarı-kırmızılı kulüpte de yaşamak istediğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla birlikte kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Rafael Leao, daha sonra GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Portekizli yıldız oyuncu, "Galatasaray, hazirandan beri beni buraya getirmek için efor harcıyor. İlgileri için teşekkür ediyorum. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Geçen sene de şampiyon oldular. Ben de tekrar şampiyon olmak için buradayım. Çok büyük bir takım var. Ben de burada katkı vermek istiyorum." diye konuştu.

Takıma katkı vermek istediğini vurgulayan Leao, kendisini havalimanında karşılayan taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, size hem zevk vermek hem de gol ve asistlerimle takıma katkı yapmak istiyorum. Onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Özbek: "Hazirandan beri Galatasaray'a getirmek için uğraş verdik"

Rafael Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına büyük etki edeceğine inandığını aktaran kulüp başkanı Dursun Özbek ise "Hazirandan beri Galatasaray'a getirmek için uğraş verdik. Şu anda Galatasaray'ın futbolcusu kendisi. Galatasaray'a güç katacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarımızda Leao'nun büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar büyük katkılar vererek hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sportif AŞ başkan vekili Abdullah Kavukcu da "Leao'nun Portekizcesi aslan demek. Aslan yuvasını buldu ve Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı mücadele verdiğimiz, devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Bittiği için çok mutluyuz. 27 numara giyiyor, 27. şampiyonluğu alacağız ve bu üst üste beşinci şampiyonluğumuz olacak. Hedefimiz bu. Tekrar hoş geldin diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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