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Deniz Gül İstanbul'da! Galatasaray'ın Yeni Transferi Heyecanlı

Deniz Gül İstanbul'da! Galatasaray'ın Yeni Transferi Heyecanlı
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Galatasaray’ın, Portekiz ekibi Porto’dan transferi konusunda anlaşma sağladığı milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın, Portekiz ekibi Porto'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda dördüncü transferini gerçekleştirdi ve Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Deniz'i İstanbul'a getirdi. 22 yaşındaki futbolcu, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarlara kavuşmak istiyorum" diye konuştu. Ardından taraftarların bulunduğu bölüme giden Deniz, onların üçlü isteği kırmadı.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarları selamlayan Deniz Gül kendisini bekleyen araçla da alandan ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan Deniz Gül'ün çıkışından önce izinden dönenen sarı-kırmızılıların Alman futbolcusu Leroy Sane kendisi bekleyen araçla gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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