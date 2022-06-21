Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da! İşte havalimanındaki ilk sözleri - Haberler

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da! İşte havalimanındaki ilk sözleri

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Okan Buruk, İstanbul'a geldi. Havalimanında kısa bir açıklama yapan genç hoca, "Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. " dedi.

Domenec Torrent ve ekibi ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiriyor. Sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı genç hoca, 21.30'da Fransa'dan İstanbul'a geldi.

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." dedi.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da! İşte havalimanındaki ilk sözleri

Burak Elmas'ın başkan olduğu dönemde Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı. Torrent'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturacak Okan Buruk, İstanbul'a gelirken kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı. 2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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