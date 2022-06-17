Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı! Satış fiyatı belli oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, yeni sezon iç saha formalarını resmi hesabından tanıttı. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan forma taraftarların beğenisine sunuldu. Sarı kırmızılıların piyasa sürdüğü formanın satış fiyatı ise 799,90 TL.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sezona yeni başkanını seçerek başlayan Galatasaray, yeni direktörünü ve transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte bir diğer merak edilen konu ise yeni sezon formaları olmuştu. Galatasaray, resmi hesabından yeni formalarını tanıttı. Bu sezon Galatasaray'ın iç saha formasının satış fiyatı 799.90 TL olarak belirlendi.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022