Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı! Satış fiyatı belli oldu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sezona yeni başkanını seçerek başlayan Galatasaray, yeni direktörünü ve transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte bir diğer merak edilen konu ise yeni sezon formaları olmuştu. Galatasaray, resmi hesabından yeni formalarını tanıttı. Bu sezon Galatasaray'ın iç saha formasının satış fiyatı 799.90 TL olarak belirlendi.