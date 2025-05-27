Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ayrılması sonrası yeni kaptan belli oldu. 2011'den beri Galatasaray kalesini koruyan ve aynı zamanda kaptanlık görevini yürüten Muslera'nın ardından kaptanlık görevini Mauro Icardi devralacak.
Süper Lig devi Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera sonrası yeni kaptan belirlendi.
38 yaşındaki oyuncu 1 yıl daha oynanması yönündeki teklifleri kabul etmedi ve ülkesi Uruguay'a döneceğini bildirdi. Muslera, sarı kırmızılı takımın kaptanlığını da yapıyordu.
YENİ KAPTAN ICARDI
Galatasaray'ın Muslera sonrası kaptanlığını yapacak isim de belli oldu. Kaptanlık görevini Mauro Icardi yapacak. Diğer kaptanların ise Abdülkerim Bardakçı ile Kaan Ayhan olduğu belirtildi.