Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera sonrası yeni kaptan belirlendi.

38 yaşındaki oyuncu 1 yıl daha oynanması yönündeki teklifleri kabul etmedi ve ülkesi Uruguay'a döneceğini bildirdi. Muslera, sarı kırmızılı takımın kaptanlığını da yapıyordu.

YENİ KAPTAN ICARDI

Galatasaray'ın Muslera sonrası kaptanlığını yapacak isim de belli oldu. Kaptanlık görevini Mauro Icardi yapacak. Diğer kaptanların ise Abdülkerim Bardakçı ile Kaan Ayhan olduğu belirtildi.