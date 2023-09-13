Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Metin Oktay anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 32. yılında anıldı.

Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yönetici İsmail Sarıkaya, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ile sevenleri katıldı.

Anmada Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu.

Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Metin Oktay'ın adının yeni yapılan Kemerburgaz'daki tesislere de verileceğini söyledi.

Adının Metin Oktay'dan geldiğini aktaran Öztürk, "Kaptanımız, taçsız kralımız Metin Oktay'ın ölümünün 32. yıl dönümü sebebiyle buradayız. Her anma bir hüzün ve üzüntüdür. Biz hüzün ve üzüntü ile gururu bir arada yaşıyoruz. Galatasaray'ın 1905'ten bugüne gelmesinde yöneticilerimizin, sporcularımızın çok büyük katkıları oldu. Ancak biri var ki eşi benzeri yok. O da Metin Oktay. Ben 1961 doğumluyum. O dönemde Palermo'ya transfer olmuştu. Bütün Galatasaraylılara babaları Metin adını verdi." diye konuştu.

Galatasaray'ın vefa duygusunu gösteren bir kulüp olduğunu aktaran Metin Öztürk, " Galatasaray'ın sembolü olan Metin Oktay bizim için bambaşkadır. Adı, Florya'daki tesislerimize verilmiştir. Uzun süre Galatasaray oradan şampiyonluklar çıkarmış, altyapısından sporcular yetiştirmiş. Bu tesislerimiz Kemerburgaz'a taşınıyor. Büyük ihtimalle ocak ayında A takımı oraya taşıyacağız. Oranın adı da Metin Oktay olacak. 32 yıl geçse de Metin Oktay'ın büyüklüğü ve anıları hala Galatasaray'ın koridorlarında. İnşallah Kemerburgaz'da yeni Metin Oktaylar yetişirken, anıları canlanacak ve Türk futboluna katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.