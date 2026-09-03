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Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kadrosu Açıklandı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın 24 kişilik listesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül"

Kaynak: AA
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