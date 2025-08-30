Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül'de başlayacak. Lig aşaması fikstüründe Liverpool, Atletico Madrid ve Manchester City ile de karşılaşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı.
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak.
Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşmişti.
Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle:
18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray
30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool
22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt
5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray
25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise
9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray
Lig formatı
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.
Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.