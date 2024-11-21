Galatasaray'ın teklifini gören Napoli, Manchester United'ın teklifini elinin tersiyle itmiş

Napoli, Manchester United'ın Victor Osimhen için yaptığı Joshua Zirkzee + bonservis teklifini geri çevirdi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için Napoli'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY'DA KENDİNİ BULDU

Napoli'deki çalkantılı sezonun ardından Antonio Conte'nin gözden çıkardığı Osimhen, Avrupa'da transferin kapanmasıyla Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılıların bir yıllığına kiraladığı Nijeryalı yıldız Galatasaray'da attığı goller ve asistleriyle yeniden kendini buldu.

MANCHESTER UNITED, NAPOLI'YE TEKLİFİNİ SUNDU

Ruben Amorim'i teknik direktörlüğe getiren Manchester United, Victor Osimhen için Napoli'ye Joshua Zirkzee ve 30 milyon euroluk ilk teklifini sundu. Gyökeres'le de ilgilenen İngiliz devinin Osimhen transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı.

NAPOLI'DEN UNITED'A RET

İtalya'dan Cult of Calcio'nun haberine göre Napoli, Manchester United'ın Osimhen için yaptıpı para + takas teklifini kabul etmedi. Napoli'nin Victor Osimhen ve Joshua Zirkzee'yi içeren bir takas anlaşmasına sıcak bakmadığını bildirdi.

SADECE BONSERVİS İSTİYORLAR

Habere göre Napoli, şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı forvetin bonservisiyle satılmasını tercih edecek.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Manchester United'ın Victor Osimhen ve Joshua Zirkzee arasında bir takas önerdiğine dair söylentilerin doğruluk payı var ama Napoli bu fikre pek sıcak bakmıyor. Yaza kadar beklemek zorunda kalsalar bile Nijeryalı forveti tamamen nakde çevirmeyi tercih ediyorlar.

"GALATASARAY, OCAK'TA AYRILMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYOR AMA..."

"Galatasaray Ocak ayında ayrılma ihtimalini küçümsese de, bu tekliflere bağlı olacak. Talipler Türk takımıyla da konuşmak zorunda kalacak. Bir takım forvetin serbest kalma maddesini devreye sokarsa başka bir transfer mümkün olacak."

"NAPOLI GERİ ADIM ATMAYACAK"

"Napoli, Zirkzee yerine Osimhen için Manchester United ya da başka bir takımdan bonservisin tamamını nakit olarak istiyor. Bu konuda asla geri adım atmayacaklar."

GALATASARAY'IN İLK TEKLİFİ

Gazeteci Ali Naci Küçük, Futbol Arena'da Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye ilk teklifini yaptığını öne sürdü. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Napoli'ye 25 milyon euro peşin geri kalan 52,5 milyon euroyu 3 yılda taksitler halinde ödemeyi teklif etti.