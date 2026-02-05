Haberler

Renato Nhaga, Galatasaray'ın ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu

Renato Nhaga, Galatasaray'ın ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu
Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı transfer etti. Nhaga, kulüp tarihinin 216. yabancı futbolcusu olurken, aynı zamanda Galatasaray'ın futbol takımında forma giyecek ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Gine-Bissaulu futbolcusu oldu.

İkinci transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda orta saha bölgesine genç futbolcu Renato Nhaga'yı kattı. Sarı-kırmızılılar, Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibi Casa Pia'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 216. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Nhaga, ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek ilk Gine-Bissaulu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
