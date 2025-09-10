Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı öncesi biletler karaborsaya düştü.

BİLETLERE İLGİ YOĞUN

Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt taraftarı, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösteriyor.Haberde, bölgede Galatasaray taraftarının da fazla sayıda olması nedeniyle mücadele öncesi biletlerin karaborsaya düştüğü ve fahiş fiyatlara satıldığı belirtildi.

TEK BİLET 4500 EURO

Normal koltuk biletlerinin 900 euro'ya satıldığı, ancak karaborsada bu bedelin 10 kat arttığı belirtildi. Maç öncesi karaborsada satılan bilet fiyatlarının 2500 euro'ya kadar çıktığı, VIP koltukların biletlerinin ise 4500 euro, yani 218 bin liraya satıldığı dile getirildi.

DEV MAÇ 18 EYLÜL'DE

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.