Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı öncesi biletler karaborsaya düştü. Mücadele öncesi satılan biletlerin fiyatı 4.500 euro yani 218 bin liraya kadar ulaştı.
BİLETLERE İLGİ YOĞUN
Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt taraftarı, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösteriyor.Haberde, bölgede Galatasaray taraftarının da fazla sayıda olması nedeniyle mücadele öncesi biletlerin karaborsaya düştüğü ve fahiş fiyatlara satıldığı belirtildi.
TEK BİLET 4500 EURO
Normal koltuk biletlerinin 900 euro'ya satıldığı, ancak karaborsada bu bedelin 10 kat arttığı belirtildi. Maç öncesi karaborsada satılan bilet fiyatlarının 2500 euro'ya kadar çıktığı, VIP koltukların biletlerinin ise 4500 euro, yani 218 bin liraya satıldığı dile getirildi.
DEV MAÇ 18 EYLÜL'DE
Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.